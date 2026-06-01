  4. Куртуа стал совладельцем второго футбольного клуба за неделю
Испания
01 июня 2026, 22:39 | Обновлено 01 июня 2026, 22:49
Куртуа стал совладельцем второго футбольного клуба за неделю

Тибо Куртуа стал инвестором родного «Генка»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа стал совладельцем бельгийского «Генка». Именно в этом клубе начинал карьеру один из лучших голкиперов планеты.

«Я чувствую огонь и амбиции. Эта инвестиция для меня как возвращение домой», – заявил Куртуа после подписания сделки.

После двух лет в «Генке» тогда еще 19-летний вратарь переехал в «Челси» и сразу был отправлен за игровой практикой в «Атлетико». С 2018 года Куртуа защищает ворота «Реала». На прошлой неделе бельгиец стал совладельцем испанской «Эстремадуры», а до этого вложился во французский «Ле-Ман».

Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
