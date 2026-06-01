Куртуа стал совладельцем второго футбольного клуба за неделю
Тибо Куртуа стал инвестором родного «Генка»
Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа стал совладельцем бельгийского «Генка». Именно в этом клубе начинал карьеру один из лучших голкиперов планеты.
«Я чувствую огонь и амбиции. Эта инвестиция для меня как возвращение домой», – заявил Куртуа после подписания сделки.
После двух лет в «Генке» тогда еще 19-летний вратарь переехал в «Челси» и сразу был отправлен за игровой практикой в «Атлетико». С 2018 года Куртуа защищает ворота «Реала». На прошлой неделе бельгиец стал совладельцем испанской «Эстремадуры», а до этого вложился во французский «Ле-Ман».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сулейман хочет сначала санкционировать поединок с Кабайелом
Турнир стартует 14 мая