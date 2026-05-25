  4. ФОТО. Одноклубник Лунина купил футбольный клуб в Испании
25 мая 2026, 23:43
ФОТО. Одноклубник Лунина купил футбольный клуб в Испании

Тибо Куртуа стал совладельцем команды, которая пережила банкротство и возродилась

ФК Эстремадура. Тибо Куртуа

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа стал совладельцем испанского клуба «Эстремадура». Сделка была оформлена через инвестиционную платформу NXTPLAY, одним из основателей которой является бельгиец.

Переговоры о вхождении Куртуа в проект продолжались почти год. При этом президент клуба Даниэль Тафур сохранит руководство спортивным и административным развитием команды.

Нынешняя «Эстремадура» считается одним из самых ярких примеров футбольного возрождения в Испании. После банкротства и ликвидации оригинального клуба в 2022 году проект был фактически создан заново. За четыре года команда оформила четыре подряд повышения в классе и по итогам сезона 2025/26 вышла в Примера Федерасьон – третий по силе дивизион страны.

Для NXTPLAY это уже второй футбольный актив. Ранее компания Куртуа вошла в число владельцев французского «Ле-Мана», который также недавно добился повышения в классе.

Сам Куртуа отметил, что инвестирует в проекты с сильной историей, преданными болельщиками и большим потенциалом для развития.

Максим Лапченко
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
