ФОТО. Одноклубник Лунина купил футбольный клуб в Испании

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа стал совладельцем испанского клуба «Эстремадура». Сделка была оформлена через инвестиционную платформу NXTPLAY, одним из основателей которой является бельгиец.

Переговоры о вхождении Куртуа в проект продолжались почти год. При этом президент клуба Даниэль Тафур сохранит руководство спортивным и административным развитием команды.

Нынешняя «Эстремадура» считается одним из самых ярких примеров футбольного возрождения в Испании. После банкротства и ликвидации оригинального клуба в 2022 году проект был фактически создан заново. За четыре года команда оформила четыре подряд повышения в классе и по итогам сезона 2025/26 вышла в Примера Федерасьон – третий по силе дивизион страны.

Для NXTPLAY это уже второй футбольный актив. Ранее компания Куртуа вошла в число владельцев французского «Ле-Мана», который также недавно добился повышения в классе.

Сам Куртуа отметил, что инвестирует в проекты с сильной историей, преданными болельщиками и большим потенциалом для развития.