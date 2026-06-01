ЛЕВЧЕНКО: «Не хочу что-то грязное говорить о предыдущем тренере сборной»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о дебютном матче Андреа Мальдеры против Польши (2:0).

– Во-первых, я говорил, что будет круто, когда у нас будет первый иностранный тренер, – заявил Левченко. – Еще рано говорить какие-то выводы по Мальдере как тренеру, но ощущения после матча очень приятные.

Ребята играли очень раскованно, и это самый важный отправной момент, ведь последние несколько лет наши ребята играли футбол без эмоциональной нагрузки. Не хочу что-то грязное говорить о предыдущем тренере, но в этом матче было видно, что ребята были на подъеме. В этом заслуга и тренера – он, возможно, за несколько дней, когда они собрались, не загнал их еще ужаснее в дебри тренировок, а постепенно общался, показывал видеоаналитику. Мне кажется, это очень-очень приятно.

Если смотреть на футбольный аспект – было очень приятно видеть, что наша команда играла с воодушевлением, комбинировала, играла вперед. Каждый из игроков знал, куда бежать. Самый главный аспект, который сделал Мальдера, поставил этих игроков на позиции, где им нужно играть. Есть очень много вопросов к нескольким игрокам, но это отдельный разговор.

Я видел, что многие футболисты брали игру на себя, контролировали мяч, и это результат очень плотного разбора от Мальдеры как тренера и его штаба. То, что мы победили, и теперь будем суперкруто играть – это еще рано, но первые проблески я увидел. Это очень-очень важно.

7 июня сборная Украины сыграет против Дании.