Известный эксперт: «Ярмоленко? Это было шедеврально»

Сборная Украины открыла для себя новую страницу в истории. Вчера, «сине-желтые» провели свой первый матч под руководством иностранного наставника Андреа Мальдеры. Дебют оказался удачным, победа – 2:0. Более того, после годичного перерыва в национальную команду был вызван 36-летний Андрей Ярмоленко, на счету которого оказался один из голов. Игру ветерана сборной в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua оценил тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Андрей немало ошибался в таких несвойственных для него ситуациях, – сказал Федорчук. – Но там где все получалось, было приятно смотреть на этого исполнителя. Как не вспомнить его передачу шведой, когда гол не засчитали из-за офсайда. Это шедеврально, единицы смогут отдать такой пас. Мне до сих пор не понятно, почему такого футболиста долгий период времени не вызывали в сборную.