Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в турецком «Трабзонспоре», сообщает posta.com.tr.

По информации источника, клуб из города Трабзон достиг принципиальной договоренности с 28-летним игроком о его переходе. Официальное предложение по Цыганкову «Трабзонспор» будет готов сделать после того, как продаст другого украинца – Александра Зубкова.

Отмечается, что уход последнего позволит турецкому клубу освободить место в составе для Виктора, а также покрыть расходы по его трансферу из «Жироны».

Ранее сообщалось, что клуб Ла Лиги продаст Цыганкова, на украинца есть претенденты из АПЛ.