Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Испания
01 июня 2026, 20:39 |
2543
2

Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб

Украинец готов присоединиться к Трабзонспору

01 июня 2026, 20:39 |
2543
2 Comments
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в турецком «Трабзонспоре», сообщает posta.com.tr.

По информации источника, клуб из города Трабзон достиг принципиальной договоренности с 28-летним игроком о его переходе. Официальное предложение по Цыганкову «Трабзонспор» будет готов сделать после того, как продаст другого украинца – Александра Зубкова.

Отмечается, что уход последнего позволит турецкому клубу освободить место в составе для Виктора, а также покрыть расходы по его трансферу из «Жироны».

Ранее сообщалось, что клуб Ла Лиги продаст Цыганкова, на украинца есть претенденты из АПЛ.

По теме:
Цыганков определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру
Серхио Рамос – о покупке Севильи: «Чувствую необходимость сказать правду»
ПЕРЕС: «Мы выиграли 6 Лиг чемпионов за 10 лет. А нам говорят: всё ужасно»
Виктор Цыганков чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Трабзонспор Александр Зубков
Антон Романенко
Антон Романенко Источник
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Футбол | 01 июня 2026, 11:42 6
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением

Мальдера не пожал руку Урбану

ФОТО. Жена Забарного растрогала сеть после победы в Лиге чемпионов
Футбол | 01 июня 2026, 20:24 0
ФОТО. Жена Забарного растрогала сеть после победы в Лиге чемпионов
ФОТО. Жена Забарного растрогала сеть после победы в Лиге чемпионов

Ангелина вспомнила путь от матчей U-16 до триумфа ПСЖ в финале ЛЧ

Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Бокс | 01.06.2026, 05:39
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Футбол | 01.06.2026, 16:09
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Бокс | 01.06.2026, 02:12
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Їхати з Іспанії в нижчу за рівнем Турцію це, як на мене, неправильно, тим більше є претенденти з Ла-Ліги, помилка...
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
01.06.2026, 03:44
Бокс
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
01.06.2026, 09:47 1
Бокс
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
30.05.2026, 19:41 8
Футбол
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
31.05.2026, 20:29 227
Футбол
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
01.06.2026, 07:35 3
Футбол
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
31.05.2026, 07:32 4
Футбол
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
31.05.2026, 07:59 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем