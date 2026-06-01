Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Украинец готов присоединиться к Трабзонспору
Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в турецком «Трабзонспоре», сообщает posta.com.tr.
По информации источника, клуб из города Трабзон достиг принципиальной договоренности с 28-летним игроком о его переходе. Официальное предложение по Цыганкову «Трабзонспор» будет готов сделать после того, как продаст другого украинца – Александра Зубкова.
Отмечается, что уход последнего позволит турецкому клубу освободить место в составе для Виктора, а также покрыть расходы по его трансферу из «Жироны».
Ранее сообщалось, что клуб Ла Лиги продаст Цыганкова, на украинца есть претенденты из АПЛ.
