Жирона продаст Цыганкова. На украинца претендуют клубы АПЛ

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков с большой долей вероятности летом сменит клубную прописку, сообщает El Mundo Deportivo.

«Бело-красные» после вылета в Сегунду будут готовы продать 28-летнего игрока, чтобы не потерять его бесплатно через год, когда у него истечет срок действия контракта.

Отмечается, что на украинца претендуют амстердамский «Аякс» и несколько клубов Английской Премьер-лиги, которые следили за его выступлениями в последние несколько сезонов.

Ранее титулованному клубу посоветовали подписать Цыганкова и Владислава Ваната.