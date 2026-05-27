«Будет непросто». Титулованному клубу советуют подписать Цыганкова и Ваната
Игроков сборной Украины предлагают Севилье
Ресурс OrgulloBiri посоветовал «Севилье» обратить внимание на украинских игроков «Жироны» Виктора Цыганкова и Владислава Ваната как потенциальных кандидатов для усиления состава.
«Виктор Цыганков – вингер уровня Лиги чемпионов. Он забивает голы, ассистирует и умеет создавать голевые моменты. Подписать с ним контракт будет непросто, но его контрактная ситуация может открыть новые возможности.
Владислав Ванат – это молодой, подвижный нападающий, имеющий талант забивать голы. У него большой потенциал для дальнейшего роста», – говорится в материале OrgulloBiri.
Сообщалось, что «Жирона» приняла важное решение в отношении Цыганкова и Ваната.
