После провала. Жирона приняла важное решение по Цыганкову и Ванату
Испанский клуб готов продать игроков сборной Украины
Украинцы Виктор Цыганков и Владислав Ванат могут покинуть «Жирону» после вылета клуба из Ла Лиги, сообщает AS.
По информации источника, испанский клуб будет рассматривать экс-игроков киевского «Динамо» как ценные рыночные возможности и потенциальные объекты для продажи, чтобы смягчить финансовые потери от того, что команде придется выступать в Сегунде.
Сами же украинцы, пользующиеся высокой репутацией в испанской Ла Лиге, вероятно, также будут искать возможности для того, чтобы покинуть «бело-красных».
Ранее в «Жироне» определились с будущим Ваната после вылета из Ла Лиги.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
