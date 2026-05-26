  4. После провала. Жирона приняла важное решение по Цыганкову и Ванату
26 мая 2026, 17:25 | Обновлено 26 мая 2026, 17:26
После провала. Жирона приняла важное решение по Цыганкову и Ванату

Испанский клуб готов продать игроков сборной Украины

26 мая 2026, 17:25 | Обновлено 26 мая 2026, 17:26
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинцы Виктор Цыганков и Владислав Ванат могут покинуть «Жирону» после вылета клуба из Ла Лиги, сообщает AS.

По информации источника, испанский клуб будет рассматривать экс-игроков киевского «Динамо» как ценные рыночные возможности и потенциальные объекты для продажи, чтобы смягчить финансовые потери от того, что команде придется выступать в Сегунде.

Сами же украинцы, пользующиеся высокой репутацией в испанской Ла Лиге, вероятно, также будут искать возможности для того, чтобы покинуть «бело-красных».

Ранее в «Жироне» определились с будущим Ваната после вылета из Ла Лиги.

Антон Романенко Sport.ua
З такими намірами, Сегунда надовго...
