После провала. Жирона приняла важное решение по Цыганкову и Ванату

Украинцы Виктор Цыганков и Владислав Ванат могут покинуть «Жирону» после вылета клуба из Ла Лиги, сообщает AS.

По информации источника, испанский клуб будет рассматривать экс-игроков киевского «Динамо» как ценные рыночные возможности и потенциальные объекты для продажи, чтобы смягчить финансовые потери от того, что команде придется выступать в Сегунде.

Сами же украинцы, пользующиеся высокой репутацией в испанской Ла Лиге, вероятно, также будут искать возможности для того, чтобы покинуть «бело-красных».

Ранее в «Жироне» определились с будущим Ваната после вылета из Ла Лиги.