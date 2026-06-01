Серхио Рамос – о покупке Севильи: «Чувствую необходимость сказать правду»

Бывший игрок «Севильи» Серхио Рамос ответил на резкое заявление акционеров после несостоявшейся сделки по приобретению севильского клуба.

«Мы сделали предложение, учитывая правила Ла Лиги. «Севилье» нужно увеличение капитала на 120 миллионов, а не на 80 млн. Я не прошу, чтобы акции стоили меньше, а прошу акционеров сделать что-то для жизнеспособности «Севильи». Если «Севилья» для нас важнее всего, то они должны нам помочь. Мы никого не грабим и не обманываем», – пояснил Рамос.

«В последние недели я чувствовал необходимость сказать правду. И вот мы здесь, расплачиваемся за содеянное. Я бы хотел, чтобы они позвонили мне снова, и я все еще надеюсь. Больше всего меня ранит потеря возможности помочь «Севилье», – посетовал экс-футболист.

Пройдя через молодёжную академию «Севильи» и проведя два сезона в первой команде, Рамос перешёл в «Реал» летом 2005 года. 18 лет спустя он вернулся в родной клуб на один сезон.