Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серхио Рамос – о покупке Севильи: «Чувствую необходимость сказать правду»
Испания
01 июня 2026, 20:07 | Обновлено 01 июня 2026, 21:11
785
0

Серхио Рамос – о покупке Севильи: «Чувствую необходимость сказать правду»

Серхио Рамос прокомментировал возможную покупку «Севильи»

01 июня 2026, 20:07 | Обновлено 01 июня 2026, 21:11
785
0
Серхио Рамос – о покупке Севильи: «Чувствую необходимость сказать правду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Бывший игрок «Севильи» Серхио Рамос ответил на резкое заявление акционеров после несостоявшейся сделки по приобретению севильского клуба.

«Мы сделали предложение, учитывая правила Ла Лиги. «Севилье» нужно увеличение капитала на 120 миллионов, а не на 80 млн. Я не прошу, чтобы акции стоили меньше, а прошу акционеров сделать что-то для жизнеспособности «Севильи». Если «Севилья» для нас важнее всего, то они должны нам помочь. Мы никого не грабим и не обманываем», – пояснил Рамос.

«В последние недели я чувствовал необходимость сказать правду. И вот мы здесь, расплачиваемся за содеянное. Я бы хотел, чтобы они позвонили мне снова, и я все еще надеюсь. Больше всего меня ранит потеря возможности помочь «Севилье», – посетовал экс-футболист.

Пройдя через молодёжную академию «Севильи» и проведя два сезона в первой команде, Рамос перешёл в «Реал» летом 2005 года. 18 лет спустя он вернулся в родной клуб на один сезон.

По теме:
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
ПЕРЕС: «Мы выиграли 6 Лиг чемпионов за 10 лет. А нам говорят: всё ужасно»
Барселона продает звездного воспитанника, чтобы подписать лидера Ман Сити
Серхио Рамос Севилья чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник: Sport.es
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Бокс | 01 июня 2026, 05:39 4
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен

Британец считает, что украинец одержит победу нокаутом

ВИДЕО. Уступив 2:6, игроки сборной Панамы бросились делать фото с Неймаром
Футбол | 01 июня 2026, 20:30 0
ВИДЕО. Уступив 2:6, игроки сборной Панамы бросились делать фото с Неймаром
ВИДЕО. Уступив 2:6, игроки сборной Панамы бросились делать фото с Неймаром

После финального свистка игроки сборной Панамы окружили лидера команды соперника Неймара

Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Футбол | 01.06.2026, 07:35
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Футбол | 01.06.2026, 11:42
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла получила отказ в допуске к соревнованиям сезона 2026/27
Футбол | 01.06.2026, 13:36
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла получила отказ в допуске к соревнованиям сезона 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла получила отказ в допуске к соревнованиям сезона 2026/27
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
01.06.2026, 04:32
Футбол
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
30.05.2026, 19:59 8
Хоккей
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
01.06.2026, 03:02 2
Футбол
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
01.06.2026, 09:47 1
Бокс
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
01.06.2026, 10:31 16
Футбол
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
31.05.2026, 06:23 1
Футбол
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
31.05.2026, 07:59 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем