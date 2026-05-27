27 мая 2026, 23:23 | Обновлено 27 мая 2026, 23:24
«Худшее предложение из всех, что мы получили» – Рамос не купит клуб Ла Лиги

Переговоры по покупке «Севильи» Серхио Рамосом с треском провалились

Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

В январе прошлого года руководство «Севильи» подписало соглашение с новыми инвесторами с очень четкими условиями. Покупатели согласились приобрести 85 процентов акций за 275 миллионов евро, взяв на себя долг в размере 85 миллионов евро и увеличение капитала на 80 миллионов евро. В общей сложности 440 миллионов евро.

В итоге компания бывшего футболиста «Севильи» Серхио Рамоса вышла с новыми условиями, которое решительно не устроило акционеров испанского клуба. «Худшее предложение из всех, что мы получили» и «Они хотели купить «Севилью» за 100 миллионов» – такова реакция владельцев «Севильи».

С этого момента будут рассматриваться другие предложения от инвесторов, которые уже занимали лидирующие позиции и продолжали работать над достижением соглашения, поскольку они считали, что сделка с компанией Рамоса ни к чему не приведет.

Севилья Серхио Рамос чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник: Marca
