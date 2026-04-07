Серхио Рамос продемонстрировал свое истинное отношение к Украине

Легендарный экс-защитник «Реала» Серхио Рамос в очередной раз выразил поддержку Украине, поделившись историей юного футболиста из Киева.

Испанец, который после завершения карьеры занимается благотворительностью, связался по видеосвязи с 13-летним Тарасом – игроком столичного «Локомотива». В своих соцсетях Рамос рассказал о мальчике, который, несмотря на войну, сирены и жизнь в укрытиях, продолжает мечтать о профессиональном футболе и двигаться к цели.

«Сегодня, в Международный день спорта во благо развития и мира, хочу поделиться историей Тараса. Ему 13 лет, он живет в Киеве и мечтает стать профессиональным футболистом. Его реальность – это сирены, укрытия и страх, но несмотря ни на что он продолжает двигаться вперед», – написал Серхио Рамос в своем Instagram.