Чемпионат мира02 июня 2026, 16:59
449
0
Анатолий ТРУБИН: «Мертвая раздевалка сборной? Рад, что вернулся Ярмоленко»
Вратарь доволен решением Мальдеры
Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин считает, что атмосфера в национальной команды улучшилась в сравнении с тем, что было после вылета от Швеции в отборе к ЧМ-2026.
«Мертвая раздевалка была после Швеции? У нас новый этап, начался с нуля. Я очень рад, что Андрей Ярмоленко вернулся в сборную. Для меня он лидер – на поле и вне его».
«Он может подобрать правильные слова. Его опыт всем нам помогает», – сказал Трубин.
7 июня Украина сыграет контрольный матч против Дании.
