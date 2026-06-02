  4. Анатолий ТРУБИН: «Мертвая раздевалка сборной? Рад, что вернулся Ярмоленко»
02 июня 2026, 16:59 | Обновлено 02 июня 2026, 17:10
Вратарь доволен решением Мальдеры

Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин считает, что атмосфера в национальной команды улучшилась в сравнении с тем, что было после вылета от Швеции в отборе к ЧМ-2026.

«Мертвая раздевалка была после Швеции? У нас новый этап, начался с нуля. Я очень рад, что Андрей Ярмоленко вернулся в сборную. Для меня он лидер – на поле и вне его».

«Он может подобрать правильные слова. Его опыт всем нам помогает», – сказал Трубин.

7 июня Украина сыграет контрольный матч против Дании.

