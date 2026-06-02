Туран может быть дисквалифицирован из еврокубков. Это на руку Вернидубу
В Азербайджане разгорелся скандал, связанный с договорными матчами
Футбол в Азербайджане оказался в эпицентре громкого скандала, который может серьезно переформатировать распределение еврокубковых мест. Бронзовый призер чемпионата «Туран Товуз» рискует лишиться права выступать в Лиге конференций из-за старой истории с договорными матчами еще 2019 года.
Это может повлиять на «Нефтчи», который возглавляет украинец Юрий Вернидуб. В случае дисквалификации «Турана» именно бакинский клуб может улучшить свои стартовые позиции в еврокубках и перейти во второй квалификационный раунд Лиги конференций.
Кроме того, еще один клуб – «Зира» – может неожиданно получить путевку в еврокубки вместо дисквалифицированного соперника.
Окончательная развязка ожидается после решения УЕФА и рассмотрения дела в CAS.
