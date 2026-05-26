Юрий Вернидуб сообщил, в каком клубе намерен продолжить карьеру

Главный тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб прокомментировал победу в матче 33-го тура чемпионата Азербайджана, где его подопечные одолели «Кяпаз» со счетом 1:0.

Украинский специалист подтвердил, что ближайший год проведет во главе клуба из Баку и готов рассмотреть предложение о продлении сотрудничества:

«У меня еще как минимум год контракта. За это время я сделаю все возможное. Тренерская работа – сложная. Сегодня ты на коне, а завтра можешь с него упасть.

Если будет предложение о долгосрочном сотрудничестве, то, конечно же, я подумаю об этом. Я очень люблю как Азербайджан, так и здешних людей. Я рад находиться в этой стране.

Если будет предложение, можно рассмотреть. Скажу, что я пришел в такой большой клуб как «Нефтчи». Здесь отличные условия. Остается только работать», – сказал Вернидуб.