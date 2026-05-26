Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий Вернидуб сообщил, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Другие новости
26 мая 2026, 14:51 |
748
0

Юрий Вернидуб сообщил, в каком клубе намерен продолжить карьеру

Украинский тренер как минимум на один год останется во главе азербайджанского «Нефтчи»

26 мая 2026, 14:51 |
748
0
Юрий Вернидуб сообщил, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб прокомментировал победу в матче 33-го тура чемпионата Азербайджана, где его подопечные одолели «Кяпаз» со счетом 1:0.

Украинский специалист подтвердил, что ближайший год проведет во главе клуба из Баку и готов рассмотреть предложение о продлении сотрудничества:

«У меня еще как минимум год контракта. За это время я сделаю все возможное. Тренерская работа – сложная. Сегодня ты на коне, а завтра можешь с него упасть.

Если будет предложение о долгосрочном сотрудничестве, то, конечно же, я подумаю об этом. Я очень люблю как Азербайджан, так и здешних людей. Я рад находиться в этой стране.

Если будет предложение, можно рассмотреть. Скажу, что я пришел в такой большой клуб как «Нефтчи». Здесь отличные условия. Остается только работать», – сказал Вернидуб.

По теме:
Оболонь подпишет контракт с нападающим
ОФИЦИАЛЬНО. Не вызвали в сборную. Бразилец продлил контракт с клубом АПЛ
«Ремонтировали самолет при полете». Демченко – о неудаче в Азербайджане
чемпионат Азербайджана по футболу Нефтчи Баку Юрий Вернидуб продление контракта
Николай Тытюк Источник: Azerisport.com
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
Футбол | 26 мая 2026, 10:02 5
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны

«Аякс» интересуется Виктором

Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Футбол | 26 мая 2026, 13:43 0
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов

Любовь к спорту точно будет плюсом

Как выглядит лицо Верховена после 106 пропущенных ударов в голову от Усика
Бокс | 26.05.2026, 08:02
Как выглядит лицо Верховена после 106 пропущенных ударов в голову от Усика
Как выглядит лицо Верховена после 106 пропущенных ударов в голову от Усика
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Теннис | 25.05.2026, 17:31
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Стадионы ЧМ-2026 и все, что о них нужно знать накануне старта турнира
Футбол | 26.05.2026, 15:07
Стадионы ЧМ-2026 и все, что о них нужно знать накануне старта турнира
Стадионы ЧМ-2026 и все, что о них нужно знать накануне старта турнира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
25.05.2026, 07:17 63
Футбол
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
24.05.2026, 09:00 2
Бокс
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
25.05.2026, 14:50 12
Футбол
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
25.05.2026, 07:47 8
Футбол
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
26.05.2026, 07:34 4
Футбол
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
24.05.2026, 13:52 20
Бокс
Фьюри вынес вердикт бою Усик – Верховен, который закончился нокаутом
Фьюри вынес вердикт бою Усик – Верховен, который закончился нокаутом
24.05.2026, 09:56 4
Бокс
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
25.05.2026, 10:51 24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем