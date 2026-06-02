Украина. Премьер лига02 июня 2026, 18:21 | Обновлено 02 июня 2026, 18:32
1
Новички Металлиста 1925 – Бартулович назвал количество и позиции
Хочет 5 новичков
Наставник Металлиста 1925 Младен Бартулович хочет бороться за медали УПЛ и надеется, что клуб подпишет около пяти новых футболистов.
«Думаю, нужно до 5 новичков. Позиции? Где у нас есть проблемы – в линию атаки хочется футболистов, добавить конкуренцию. Вратарская позиция. Нужно тут усиление».
«Вижу команду, которая должна бороться за высокие позиции. Хочется медали», – сказал Бартулович.
Нынешний сезон команда завершила на пятой позиции УПЛ.
Варакуту поменять на Ермакова. Найти нормального плеймекера как Фарес Балули. Ну и к Итодо купить нормального напа. Как Матеус Пейшото! И будет тебе счастье Носов!
