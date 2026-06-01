ЛЕВИЦКИЙ: «Сборная играет как при Реброве, с Польшей я перемен не заметил»

Бывший вратарь сборной Украины Максим Левицкий оценил дебютный матч Андреа Мальдеры во главе национальной команды. В первом матче под его руководством украинцы обыграли на выезде Польшу (2:0) в товарищеском поединке.

Левицкий отметил, что искренне желает Мальдере успеха. При этом он отметил, что судить по одному матчу о перспективах итальянца трудно.

«Уже в официальных матчах, скорее всего, мы увидим, изменится ли игра Украины, прививает ли он ей какую-то новую философию, потому что в игре с Польшей я изменений не увидел. Как играла сборная при Реброве, так она выглядела и в первом матче под руководством Мальдеры», – сказал Максим.

Он допускает, что Мальдера в будущем изменит схему и тактику команды. Следующий матч сборной состоится 7 июня против Дании.