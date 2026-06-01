Бывший игрок Динамо назвал ключевого футболиста в сборной Украины

Бывший игрок киевского «Динамо» Андрей Богданов высказался о ключевом игроке сборной Украины в товарищеском матче с Польшей (2:0).

По мнению экс-футболиста, лучше всех на поле проявил себя нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук.

«Ему было тяжело бороться, ведь Кендзера навязал ему плотную борьбу, они серьезно сцепились. Вспоминается момент, когда даже главному арбитру пришлось их успокаивать. Но в эпизоде, когда Яремчук нашел момент для удара и забил – ну что тут скажешь? У Романа был вариант отдать передачу на Цыганкова, но он взял ответственность на себя и оформил шикарный гол дальним ударом», – отметил эксперт.

На счету Яремчука 17 голов за сборную в 67 матчах. Следующий поединок Украина проведет против Дании 7 июня.