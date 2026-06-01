Эксперт назвал лучших игроков сборной Украины в матче с Польшей
Олег Федорчук похвалил нескольких исполнителей
Футбольный эксперт Олег Федорчук назвал лучших игроков сборной Украины в товарищеском матче против Польши, который завершился победой команды Андреа Мальдеры (2:0).
Положительные отзывы от Федорчука получили украинские легионеры, а также легенда «Динамо» Андрей Ярмоленко.
– А кого бы вы отметили со знаком плюс?
– Трубина, Миколенко, который очень серьезно настроился на игру. У меня сложилось впечатление, что Виталий продолжает выступать в АПЛ (улыбается).
Конечно, понравился Цыганков. Он фактически не ошибался. Безусловно, нельзя не отметить и Ярмоленко с Яремчуком.
Следующий матч сборная Украины проведет 7 июня против Дании.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владимир высказался о возможном следующем сопернике украинца – Агите Кабайеле
Сулейман считает, что на момент остановки боя был ничейный результат