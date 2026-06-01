  Эксперт назвал лучших игроков сборной Украины в матче с Польшей
01 июня 2026, 10:52 | Обновлено 01 июня 2026, 11:14
Эксперт назвал лучших игроков сборной Украины в матче с Польшей

Олег Федорчук похвалил нескольких исполнителей

Футбольный эксперт Олег Федорчук назвал лучших игроков сборной Украины в товарищеском матче против Польши, который завершился победой команды Андреа Мальдеры (2:0).

Положительные отзывы от Федорчука получили украинские легионеры, а также легенда «Динамо» Андрей Ярмоленко.

– А кого бы вы отметили со знаком плюс?

– Трубина, Миколенко, который очень серьезно настроился на игру. У меня сложилось впечатление, что Виталий продолжает выступать в АПЛ (улыбается).

Конечно, понравился Цыганков. Он фактически не ошибался. Безусловно, нельзя не отметить и Ярмоленко с Яремчуком.

Следующий матч сборная Украины проведет 7 июня против Дании.

Андрей Витренко
Оцените материал
