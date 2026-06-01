«Это было самое страшное». Задерака — о выезде из Бучи под обстрелами

Полузащитник «Кривбасса» Максим Задерака вспомнил, как началось полномасштабное вторжение рф в Бучу.

Футболист жил всего в двух километрах от Гостомельского аэродрома, где высаживался вражеский десант. В 7 утра его разбудила жена и показала, как у них за окном сбивают российские вертолеты.

«Вокруг дома все горит, обстрелы... Начинается какой-то кошмар... Я как раз поехал в аптеку [за лекарствами для ребенка]. И просто еду в аптеку и смотрю – в конце улицы уже заезжает танк. Я так думаю: «Да нет, наверное, я поеду домой». Мы как раз выезжали на Житомирскую трассу, и я реально ехал под обстрелами. Для меня это было самым страшным. Ехали по мосту на Житомирской трассе, а через пару часов его тоже взорвали. Поэтому мы успели выехать из Бучи до оккупации», – рассказал футболист.