  4. Задерака назвал игрока Кривбасса, который не уступает звездам Шахтера
01 июня 2026, 14:59 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Задерака

Капитан «Кривбасса» Максим Задерака высказался о самом недооцененном игроке Украинской Премьер-лиги. Им он считает 25-летнего хорватского защитника Яна Юрчеца.

По словам Задераки, легионер по скорости не уступает звездам «Шахтера».

«Во-первых, это топ-человек и топ-футболист. Я в тренировочном процессе вижу, как он делает такие вещи... Я просто понимаю, что многие болельщики недооценивают его. У него классная скорость... Вот, например, последний матч, который был с «Шахтером». Эгиналдо для меня самый быстрый футболист, наверное, в Премьер-лиге, но Ян там его догнал, обогнал, отобрал мяч. Поэтому я уверен, что он будет расти и дойдет до какого-то топ-уровня», – пояснил Максим.

Также он выделил венесуэльца Андруса Араухо, который с первых тренировок поразил своей жесткой, но чистой игрой в отборе.

«Когда Араухо привезли, в первой же игре его и поставили в основной состав... Он провел, наверное, две-три тренировки и уже был в основном составе. И тогда я подумал: «Ого, вот это футболист». У него такой агрессивный стиль, но он делал такие вещи. Для меня показательной была игра – когда мы играли с «Полесьем». У него там было около 30 отборов, он просто сам выиграл тот центр поля», – отметил Задерака.

Ян Юрчец Максим Задерака Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Андрусв Араухо
Андрей Плыгун Источник: ФК Кривбасс
