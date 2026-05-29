Буковина подпишет контракт с капитаном клуба УПЛ

Максим Задерака, который был капитаном «Кривбасса» в прошлом сезоне, подпишет контракт с «Буковиной».

Соглашение между 31-летним полузащитником и новичком УПЛ будет рассчитано на 2 года.

Переход состоится на правах свободного агента. Контракт Задераки с «Кривбассом» истек, и клуб уже официально попрощался с игроком.

За «красно-белых» Максим выступал с 2022 года. В прошлом сезоне он сыграл за команду ван Леувена 29 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.

«Кривбасс» завершил сезон на седьмом месте в турнирной таблице УПЛ. «Буковина» же досрочно выиграла Первую лигу и гарантировала себе повышение в классе.