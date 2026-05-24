Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 мая 2026, 18:09
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с капитаном

Максим Задерака покинул Кривбасс

ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» официально объявил об уходе украинского полузащитника Максима Задераки.

Максим присоединился к красно-белым летом 2022 года. За 4 сезона в Кривом Роге полузащитник провел 106 матчей, забил 19 мячей и отдал 11 результативных передач, помогая команде завоевать бронзовые медали УПЛ сезона 2023/24.

«Своим кропотливым трудом, боевым характером и самоотдачей на поле Максим завоевал сердца криворожских болельщиков и заслужил уважение партнеров по команде, получив капитанскую повязку. Максим Задерака бесспорно вписал свое имя в историю футбольного клуба «Кривбасс» большими буквами. Спасибо за все, капитан!» – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Ранее сообщалось, что Максим Задерака перейдет в «Буковину».

Максим Задерака Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
