ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с капитаном
Максим Задерака покинул Кривбасс
Криворожский «Кривбасс» официально объявил об уходе украинского полузащитника Максима Задераки.
Максим присоединился к красно-белым летом 2022 года. За 4 сезона в Кривом Роге полузащитник провел 106 матчей, забил 19 мячей и отдал 11 результативных передач, помогая команде завоевать бронзовые медали УПЛ сезона 2023/24.
«Своим кропотливым трудом, боевым характером и самоотдачей на поле Максим завоевал сердца криворожских болельщиков и заслужил уважение партнеров по команде, получив капитанскую повязку. Максим Задерака бесспорно вписал свое имя в историю футбольного клуба «Кривбасс» большими буквами. Спасибо за все, капитан!» – говорится в сообщении клубной пресс-службы.
Ранее сообщалось, что Максим Задерака перейдет в «Буковину».
Ранее сообщалось, что Максим Задерака перейдет в «Буковину».
