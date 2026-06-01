ЗАДЕРАКА: «Фантастический сезон. Не помню никого, кто бы в нас верил»
Кривбасс превзошел все ожидания
Капитан «Кривбасса» Максим Задерака оценил, как прошел прошлый сезон для его команды.
«Если проанализировать этот сезон, то для меня он просто фантастический. Команда изменилась почти на 90%. И было очень много скептиков, журналисты все говорили, что команда будет бороться в зоне вылета... И я даже не помню ни одного человека, который в нас верил... Многие игроки, которые «выстрелили», показали, что клуб движется в правильном направлении, что есть большой потенциал. Ну, наверное, максимальная заслуга – это тренерского штаба, потому что они выстроили тренировочный процесс, построили так, что все понимали, что делать на футбольном поле. А когда ты понимаешь, что делать на футбольном поле, ты просто кайфуешь», – сказал футболист.
По итогам сезона «Кривбасс» занял седьмое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. Команда Патрика ван Леувена набрала 48 очков в 30 матчах.
