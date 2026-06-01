ЗАДЕРАКА: «Фантастический сезон. Не помню никого, кто бы в нас верил»

Капитан «Кривбасса» Максим Задерака оценил, как прошел прошлый сезон для его команды.

«Если проанализировать этот сезон, то для меня он просто фантастический. Команда изменилась почти на 90%. И было очень много скептиков, журналисты все говорили, что команда будет бороться в зоне вылета... И я даже не помню ни одного человека, который в нас верил... Многие игроки, которые «выстрелили», показали, что клуб движется в правильном направлении, что есть большой потенциал. Ну, наверное, максимальная заслуга – это тренерского штаба, потому что они выстроили тренировочный процесс, построили так, что все понимали, что делать на футбольном поле. А когда ты понимаешь, что делать на футбольном поле, ты просто кайфуешь», – сказал футболист.