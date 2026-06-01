Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЗАДЕРАКА: «Фантастический сезон. Не помню никого, кто бы в нас верил»
Украина. Премьер лига
01 июня 2026, 15:06 | Обновлено 01 июня 2026, 15:15
436
0

ЗАДЕРАКА: «Фантастический сезон. Не помню никого, кто бы в нас верил»

Кривбасс превзошел все ожидания

01 июня 2026, 15:06 | Обновлено 01 июня 2026, 15:15
436
0
ЗАДЕРАКА: «Фантастический сезон. Не помню никого, кто бы в нас верил»
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Задерака

Капитан «Кривбасса» Максим Задерака оценил, как прошел прошлый сезон для его команды.

«Если проанализировать этот сезон, то для меня он просто фантастический. Команда изменилась почти на 90%. И было очень много скептиков, журналисты все говорили, что команда будет бороться в зоне вылета... И я даже не помню ни одного человека, который в нас верил... Многие игроки, которые «выстрелили», показали, что клуб движется в правильном направлении, что есть большой потенциал. Ну, наверное, максимальная заслуга – это тренерского штаба, потому что они выстроили тренировочный процесс, построили так, что все понимали, что делать на футбольном поле. А когда ты понимаешь, что делать на футбольном поле, ты просто кайфуешь», – сказал футболист.

По итогам сезона «Кривбасс» занял седьмое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. Команда Патрика ван Леувена набрала 48 очков в 30 матчах.

По теме:
Битва за элиту. Определены пары переходного плей-офф за путевки в УПЛ
Кривбасс определился с вратарем
Черноморец обыграл Металлист. Одесса возвращается в УПЛ
Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Максим Задерака
Андрей Плыгун Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Теннис | 31 мая 2026, 16:20 92
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк

Элина в трех сетах переиграла Белинду в матче четвертого раунда мейджора в Париже

«Эти годы были невероятными». Конопля попрощался с Шахтером
Футбол | 01 июня 2026, 13:55 0
«Эти годы были невероятными». Конопля попрощался с Шахтером
«Эти годы были невероятными». Конопля попрощался с Шахтером

Украинский защитник продолжит карьеру в менхенгладбахской «Боруссии»

В Польше разразился скандал из-за судейства в матче против Украины
Футбол | 01.06.2026, 10:48
В Польше разразился скандал из-за судейства в матче против Украины
В Польше разразился скандал из-за судейства в матче против Украины
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Бокс | 01.06.2026, 09:47
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Футбол | 31.05.2026, 20:29
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
01.06.2026, 07:35 2
Футбол
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
31.05.2026, 07:59 1
Хоккей
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
01.06.2026, 08:25 4
Бокс
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
31.05.2026, 08:23 13
Футбол
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
31.05.2026, 09:12 9
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
31.05.2026, 06:23 1
Футбол
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
01.06.2026, 03:44
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
30.05.2026, 23:41 4
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем