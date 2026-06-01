Арсенал определился с приоритетными подписаниями на летнее трансферное окно

«Арсенал» намерен совершить три подписания в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника. лондонский клуб нацелен на подписание правого защитника, центрального полузащитника и вингера высокого уровня. Не исключается, что новичков будет больше.

«Арсенал» с 85 баллами, заработанными ща 38 матчей, выиграл Английскую Премьер-лигу 2025/26. Также команда Артеты добралась до финала Лиги чемпионов, где уступила «ПСЖ» в серии пенальти.

