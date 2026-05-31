«Мы видели те пенальти». Артета нашел причину поражения в финале ЛЧ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от парижского «Пари Сен-Жермен» (1:1, 3:4 в серии пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов 2025/26:

«Да, это очень тяжело принять, когда ты так стабильно выступаешь в турнире вплоть до финала, а в итоге теряешь трофей в серии пенальти, так что это тяжело.

Я пересмотрел тот эпизод с неназначенным пенальти, и это вполне могло быть пенальти. Мы видели те пенальти, которые мне назначили в этом году в турнире. В этом сезоне судья принял одно решение, а в отношении Кристиана Москера — другое, и это важное решение. Я пересмотрел все пенальти в турнире этого сезона за последние 72 часа, чтобы понять, что является пенальти, а что нет. Это легко могло быть пенальти.

Мы не выходили в финал Лиги чемпионов 22 года, так что представьте, что мы сделали это во второй раз в истории, и нам нужно признать, каким был этот сезон, но сейчас никто не снимет с вас эту боль.

«ПСЖ» — это великолепная команда, и я поздравляю их. У них высокий индивидуальный мастерство, их хорошо тренируют — это топ-команда. Нужно пройти через эмоции, и если болит, то пережить эту боль.

Что я сказал игрокам? Подумайте, могли ли вы поступить иначе, а затем сделайте из этого выводы. Поразмыслите над этим и продемонстрируйте амбиции, которые мы хотим иметь снова. Я очень горжусь ими, учитывая этот сезон, который мы провели в таких обстоятельствах. Внутренне мы знаем, через что прошли. Это просто привилегия руководить этой группой игроков и этой командой, учитывая то, как они носят этот значок и сколько вкладывают в это. Мы завоевали большой титул АПЛ и упустили самый большой.

Габриэл? Он хотел забить пятый пенальти. Мы готовились и тренировались для этого момента. Обычно пенальти исполняли бы Букайо Сака, Мартин Эдегор, Кай Хаверц — это точно. Но мы знали, что если дойдет до дополнительного времени и пенальти, то их будут исполнять другие игроки. Это нужно делать именно в этот момент. Нам не повезло, что у нас не было такой же точности, как у них, и именно поэтому мы не выиграли».