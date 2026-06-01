ОФИЦИАЛЬНО. Анчелотти вернулся в Европу. Нашел себе новый клуб
Давиде Анчелотти возглавил «Лилль»
Итальянский специалист Давиде Анчелотти стал главным тренером «Лилля». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.
Соглашение между представителем Лиги 1 и 36-летним коучем рассчитано на два года. Для итальянца это первый опыт работы в качестве главного тренера, до этого он работал ассистентом своего отцы Карло Анчелотти.
У руля команды Давиде заменил Брюно Женезьо
«Лилль» завершил чемпионат Франции на четвертом месте турнирной таблицы, набрав 60 баллов.
Ранее Домчак объяснил, почему пошел в «Славию», отказавшись от предложения «Лилля».
𝑫𝒂𝒗𝒊𝒅𝒆 𝑨𝒏𝒄𝒆𝒍𝒐𝒕𝒕𝒊 𝒊𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒏𝒆𝒘 𝒎𝒂𝒏𝒂𝒈𝒆𝒓 𝒐𝒇 𝑳𝑶𝑺𝑪 🆕🇮🇹— LOSC (@LOSC_EN) June 1, 2026
LOSC is delighted to announce the appointment of Davide Ancelotti as first team manager on a two year deal!
