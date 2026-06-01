ОФИЦИАЛЬНО. Анчелотти вернулся в Европу. Нашел себе новый клуб

Итальянский специалист Давиде Анчелотти стал главным тренером «Лилля». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Соглашение между представителем Лиги 1 и 36-летним коучем рассчитано на два года. Для итальянца это первый опыт работы в качестве главного тренера, до этого он работал ассистентом своего отцы Карло Анчелотти.

У руля команды Давиде заменил Брюно Женезьо

«Лилль» завершил чемпионат Франции на четвертом месте турнирной таблицы, набрав 60 баллов.

