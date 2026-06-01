  4. ОФИЦИАЛЬНО. Анчелотти вернулся в Европу. Нашел себе новый клуб
01 июня 2026, 13:26 | Обновлено 01 июня 2026, 13:37
ОФИЦИАЛЬНО. Анчелотти вернулся в Европу. Нашел себе новый клуб

Давиде Анчелотти возглавил «Лилль»

ФК Лилль. Давиде Анчелотти

Итальянский специалист Давиде Анчелотти стал главным тренером «Лилля». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Соглашение между представителем Лиги 1 и 36-летним коучем рассчитано на два года. Для итальянца это первый опыт работы в качестве главного тренера, до этого он работал ассистентом своего отцы Карло Анчелотти.

У руля команды Давиде заменил Брюно Женезьо

«Лилль» завершил чемпионат Франции на четвертом месте турнирной таблицы, набрав 60 баллов.

Ранее Домчак объяснил, почему пошел в «Славию», отказавшись от предложения «Лилля».

Даниил Кирияка Источник: ФК Лилль
