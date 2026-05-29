Домчак объяснил, почему пошел в Славию, отказавшись от предложения Лилля

Украинский голкипер Назар Домчак объяснил, почему покинул львовские Карпаты и перебрался в Славию, которая является одним из лидеров чемпионата Чехии.

– Несколько клубов проявляли к вам серьезный интерес, например французский «Лилль». Что, наконец, убедило вас, что «Славия» – лучший выбор?

– «Славия» предложила мне очень четкий и перспективный план моего развития, понравившийся и мне, и моей семье. Как только я узнал их интерес, сразу зашел в интернет и просмотрел видео с матчей. Эта атмосфера, эти болельщики – это было невероятно.

– Теперь вы увидели стадион своими глазами.

– Да, я имел возможность посмотреть на него вживую, он действительно прекрасен. Ну и, конечно, «Славия» является сильнейшим клубом Чехии, в этом году они стали чемпионами, поэтому поздравляю всех. У меня огромная мотивация тяжело работать, давать результат и радовать болельщиков.

– Вам 19 лет, это ваш первый переход за границу. Как вы воспринимаете будущую жизнь в Праге и как быстро рассчитываете здесь адаптироваться?

– Надеюсь, адаптация пройдет очень быстро. Я работал над тем, чтобы шагнуть вперед, и переход из «Карпат» в «Славию» — это действительно большой шаг. Что касается адаптации, думаю, проблем не будет.

– Вы уже общались с тренерами, не правда ли?

– Да. Тренерский штаб с первого дня был очень дружелюбным, спортивный директор сказал, что я могу звонить по телефону в любое время. Все хотят помочь мне, чтобы я как можно скорее почувствовал себя как дома. А я сделаю все для того, чтобы это произошло как можно быстрее.

– Антонин Кински в молодом возрасте перешел из «Славии» в «Тоттенгем». Вы бы хотели пойти по его стопам?

– Вернусь к первому ответу – «Славия» подготовила для меня конкретный и очень мотивирующий план развития. Я буду делать все, чтобы были довольны болельщики, команда и поверивший в меня клуб. И если все будет идти как следует — верю, что однажды буду играть в топ-5 лег.

– Всю карьеру вы играли в Украине, где сейчас идет война. Насколько сложна там жизнь сейчас?

– Это очень, очень тяжело. Несколько дней назад ракеты летели над жилыми домами, атаковали гражданских. Матчи регулярно прерывались из-за воздушных тревог — из-за ракет и дронов. Мне невероятно жаль всех людей, теряющих своих близких. Военная агрессия, к сожалению, продолжается. Это тяжело для всей страны, - сказал Домчак.