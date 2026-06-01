ПСЖ нацелился на форварда из АПЛ. Это желание Луиса Энрике

Французский нападающий «Борнмута» Эли Крупи привлекает внимание «ПСЖ». Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, парижский гранд следит за 19-летним футболистом, за которого в Англии, как ожидается, потребуют немалую сумму. Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике является ценителем таланта Крупи.

Также парижский гранд следит за Магнесем Аклиушем из «Монако» и Яном Диоманде из «РБ Лейпциг».

В прошедшем сезоне Эли Крупи провел 35 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 13 точными ударами.

Ранее сообщалось о том, что Луис Энрике определился со своим будущим в «ПСЖ» после победы в ЛЧ.