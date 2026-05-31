Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис Энрике определился со своим будущим в ПСЖ после победы в ЛЧ
Франция
31 мая 2026, 13:50 | Обновлено 31 мая 2026, 13:59
1558
1

Луис Энрике определился со своим будущим в ПСЖ после победы в ЛЧ

Испанский специалист подпишет новый контракт с французский грандом

31 мая 2026, 13:50 | Обновлено 31 мая 2026, 13:59
1558
1 Comments
Луис Энрике определился со своим будущим в ПСЖ после победы в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Испанский специалист Луис Энрике принял решение продлить контракт с «ПСЖ». Об этом сообщает Бен Джейкобс.

По информации источника, 55-летний коуч подпишет с французским грандом новый контракт сроком на четыре года. Действующее соглашение истекает уже летом 2027 года.

Вместе с «ПСЖ» Луис Энрике завоевал две Лиги чемпионов – в 2025-м в финале со счетом 5:0 был повержен «Интер», в 2026-м в серии пенальти переиграли «Арсенал».

Ранее Энрике объяснил, благодаря чему «ПСЖ» обыграл «Арсенал» в финале ЛЧ.

По теме:
ФОТО. Сотни арестованных. Фанаты ПСЖ устроили беспорядки в Париже
ДЕМБЕЛЕ: «Я никогда не позволю Арсеналу прикоснуться к трофею ЛЧ»
Напугал Дешама. Дембеле снял все вопросы о травме в финале ЛЧ
Луис Энрике ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) продление контракта
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(38)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Футбол | 30 мая 2026, 19:41 8
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов

Гол Арсенала в ворота ПСЖ не должен быть засчитан

Польша – Украина. Прогноз Виктора Вацко на товарищеский матч
Футбол | 31 мая 2026, 13:08 0
Польша – Украина. Прогноз Виктора Вацко на товарищеский матч
Польша – Украина. Прогноз Виктора Вацко на товарищеский матч

Первый матч украинской сборной под руководством Мальдеры

Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Бокс | 30.05.2026, 23:20
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Футбол | 31.05.2026, 08:23
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Мальдера определился с заявкой сборной Украины на матч против Польши
Футбол | 31.05.2026, 09:49
Мальдера определился с заявкой сборной Украины на матч против Польши
Мальдера определился с заявкой сборной Украины на матч против Польши
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПСЖ нарешті знайшли свого зіркового тренера.
Ответить
+1
Популярные новости
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
31.05.2026, 07:59 1
Хоккей
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
29.05.2026, 09:15 14
Футбол
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
30.05.2026, 04:52 3
Бокс
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
30.05.2026, 10:01 8
Футбол
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
31.05.2026, 06:44 3
Бокс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
29.05.2026, 08:04 35
Футбол
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
29.05.2026, 23:12 1
Футбол
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
30.05.2026, 08:23 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем