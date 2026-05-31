Луис Энрике определился со своим будущим в ПСЖ после победы в ЛЧ

Испанский специалист Луис Энрике принял решение продлить контракт с «ПСЖ». Об этом сообщает Бен Джейкобс.

По информации источника, 55-летний коуч подпишет с французским грандом новый контракт сроком на четыре года. Действующее соглашение истекает уже летом 2027 года.

Вместе с «ПСЖ» Луис Энрике завоевал две Лиги чемпионов – в 2025-м в финале со счетом 5:0 был повержен «Интер», в 2026-м в серии пенальти переиграли «Арсенал».

