Энрике объяснил, благодаря чему ПСЖ обыграл Арсенал в финале ЛЧ

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике рассказал о причинах победы своей команды в финале Лиги чемпионов 2025/26 против лондонского «Арсенала» (1:1, 4:3 по пенальти).

«Одно из наших главных преимуществ ПСЖ как команды – это стойкость. Мы умеем играть так, как нужно. Мы способны преодолевать любые трудности, и сегодня мы продемонстрировали всем, что даже «Арсенал» – сильная команда, которая вела в счете на один гол, – не стала для нас препятствием. Мы играли с такой же интенсивностью вплоть до последней минуты дополнительного времени, и я считаю, что мы снова продемонстрировали уровень команды как индивидуально, так и коллективно», – отметил тренер.