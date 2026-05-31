Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Энрике объяснил, благодаря чему ПСЖ обыграл Арсенал в финале ЛЧ
Лига чемпионов
31 мая 2026, 11:06 |
31 мая 2026, 11:06
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике рассказал о причинах победы своей команды в финале Лиги чемпионов 2025/26 против лондонского «Арсенала» (1:1, 4:3 по пенальти).

«Одно из наших главных преимуществ ПСЖ как команды – это стойкость. Мы умеем играть так, как нужно. Мы способны преодолевать любые трудности, и сегодня мы продемонстрировали всем, что даже «Арсенал» – сильная команда, которая вела в счете на один гол, – не стала для нас препятствием. Мы играли с такой же интенсивностью вплоть до последней минуты дополнительного времени, и я считаю, что мы снова продемонстрировали уровень команды как индивидуально, так и коллективно», – отметил тренер.

Для ПСЖ это второй в истории триумф в Лиге чемпионов и сразу же второй подряд. Энрике также выигрывал главный трофей еврокубка с «Барселоной» в сезоне 2014/15.

Луис Энрике ПСЖ ПСЖ - Арсенал Лига чемпионов
Андрей Плыгун Источник: Sky Sports
