Луис Энрике стал пятым тренером с 3+ выигранными трофеями КЕЧ/ЛЧ
Испанец выиграл с ПСЖ в общей сложности уже 12 трофеев
Луис Энрике стал пятым тренером в истории, получившим 3+ трофея в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов.
В этот раз испанец победил во главе ПСЖ в ЛЧ в сезоне 2025/26.
Тренеры, которые выигрывали Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов 3+ раза
- 5 – Карло Анчелотти (Италия)
- 3 – Боб Пейсли (Англия)
- 3 – Зинедин Зидан (Франция)
- 3 – Пеп Гвардиола (Испания)
- 3 – Луис Энрике (Испания)
Как видим, Луис Энрике стал вторым после Пепа Гвардиолы испанским тренером, кому покорилось данное достижение.
Клубы, с которыми выигрывал Лигу чемпионов Пеп Гвардиола
- Барселона (2009)
- Барселона (2011)
- Манчестер Сити (2023)
Клубы, с которыми выигрывал Лигу чемпионов Луис Энрике
- Барселона (2015)
- ПСЖ (2025)
- ПСЖ (2026)
Всего в коллекции Луиса Энрике уже 12 выигранных трофеев во главе ПСЖ
- 3 – Лига 1
- 3 – Суперкубок Франции
- 2 – Лига чемпионов
- 2 – Кубок Франции
- 1 – Суперкубок УЕФА
- 1 – Межконтинентальный кубок
