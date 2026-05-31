  4. Луис Энрике стал пятым тренером с 3+ выигранными трофеями КЕЧ/ЛЧ
Луис Энрике стал пятым тренером с 3+ выигранными трофеями КЕЧ/ЛЧ

Испанец выиграл с ПСЖ в общей сложности уже 12 трофеев

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Луис Энрике стал пятым тренером в истории, получившим 3+ трофея в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов.

В этот раз испанец победил во главе ПСЖ в ЛЧ в сезоне 2025/26.

Тренеры, которые выигрывали Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов 3+ раза

  • 5 – Карло Анчелотти (Италия)
  • 3 – Боб Пейсли (Англия)
  • 3 – Зинедин Зидан (Франция)
  • 3 – Пеп Гвардиола (Испания)
  • 3 – Луис Энрике (Испания)

Как видим, Луис Энрике стал вторым после Пепа Гвардиолы испанским тренером, кому покорилось данное достижение.

Клубы, с которыми выигрывал Лигу чемпионов Пеп Гвардиола

  • Барселона (2009)
  • Барселона (2011)
  • Манчестер Сити (2023)

Клубы, с которыми выигрывал Лигу чемпионов Луис Энрике

  • Барселона (2015)
  • ПСЖ (2025)
  • ПСЖ (2026)

Всего в коллекции Луиса Энрике уже 12 выигранных трофеев во главе ПСЖ

  • 3 – Лига 1
  • 3 – Суперкубок Франции
  • 2 – Лига чемпионов
  • 2 – Кубок Франции
  • 1 – Суперкубок УЕФА
  • 1 – Межконтинентальный кубок
