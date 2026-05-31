Луис Энрике стал пятым тренером с 3+ выигранными трофеями КЕЧ/ЛЧ

Луис Энрике стал пятым тренером в истории, получившим 3+ трофея в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов.

В этот раз испанец победил во главе ПСЖ в ЛЧ в сезоне 2025/26.

Тренеры, которые выигрывали Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов 3+ раза

5 – Карло Анчелотти (Италия)

3 – Боб Пейсли (Англия)

3 – Зинедин Зидан (Франция)

3 – Пеп Гвардиола (Испания)

3 – Луис Энрике (Испания)

Как видим, Луис Энрике стал вторым после Пепа Гвардиолы испанским тренером, кому покорилось данное достижение.

Клубы, с которыми выигрывал Лигу чемпионов Пеп Гвардиола

Барселона (2009)

Барселона (2011)

Манчестер Сити (2023)

Клубы, с которыми выигрывал Лигу чемпионов Луис Энрике

Барселона (2015)

ПСЖ (2025)

ПСЖ (2026)

Всего в коллекции Луиса Энрике уже 12 выигранных трофеев во главе ПСЖ