  4. Нападающий украинской сборной сменит клуб? Есть заявление его агента
01 июня 2026, 20:48
Головаш – о Попове

Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Попов

Украинский нападающий Богдан Попов оказался в сфере интересов нескольких клубов Серии А. По информации итальянских СМИ, за 19-летним нападающим внимательно следят «Кальяри» и «Аталанта», которые рассматривают возможность его подписания.

Агент Попова Андрей Головаш сообщил, что к игроку действительно есть интерес со стороны нескольких клубов и футболист может сменить клубную прописку.

«Я могу подтвердить, что несколько клубов проявляют интерес, и теоретически Богдан может покинуть Эмполи. Пока мы оставляем этот вопрос открытым.

Я не буду комментировать слухи о заинтересованных клубах, процесс продолжается, и это главное. Самая главная задача – выбрать правильный путь для развития футболиста», – сказал агент.

