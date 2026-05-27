Форвард сборной Украины U-21 Богдан Попов пострадал от действий итальянского клуба «Эмполи», цвета которого защищает с октября 2023 года.

Президент «Эмполи» Фабрицио Корси признался, что необдуманная трансферная политика негативно повлияла на развитие талантливого 19-летнего футболиста, который потерял место в стартовом составе:

«У Попова всегда были очень большие перспективы. В этом году мы допустили одну критическую ошибку, потому что после травмы Пьетро Пеллегри испугались и в январе подписали еще одного центрального нападающего.

Этот трансфер (аренда Даниэля Филы из «Венеции») помешал развитию украинца. Мы поступили так, как не должен делать «Эмполи», – подытожил президент.

Попов провел 24 матча в Серии B и Кубке Италии, в которых забил пять мячей. Последний гол форвард забил 28 октября прошлого года, когда огорчил «Сампдорию» в поединке чемпионата.