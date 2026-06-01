Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
01 июня 2026, 11:26
Яремчук забил 8-й победный гол за сборную Украины
УАФ. Роман Яремчук

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук стал автором победного гола в матче против сборной Польши, завершившегося со счетом 2:0 в пользу украинцев.

Для Яремчука этот победный мяч стал уже 8-м за национальную сборную.

Больше его только Андрей Ярмоленко (16) и Андрей Шевченко (14) приносили победу сборной Украины.

Всего в истории украинской сборной было 57 игроков, на счету которых победные мячи в матчах за главную команду страны.

Игроки, которые забивали победные голы за сборную Украины

  • 16 – Андрей Ярмоленко
  • 14 – Андрей Шевченко
  • 8 – Роман Яремчук
  • 7 – Сергей Ребров
  • 6 – Сергей Назаренко
  • 5 – Виктор Цыганков, Александр Зинченко
  • 4 – Сергей Попов, Олег Гусев, Руслан Малиновский
  • 3 – Андрей Воронин, Андрей Русол, Руслан Ротань, Евгений Селезнев, Артем Кравец, Артем Довбик
  • 2 – Тимерлан Гусейнов, Виктор Леоненко, Сергей Коновалов, Андрей Гусин, Владимир Езерский, Максим Калиниченко, Александр Алиев, Александр Кучер, Марко Девич, Роман Зозуля, Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Роман Безус, Михаил Мудрик, Александр Зубков
  • 1 – Дмитрий Михайленко, Сергей Беженар, Юрий Калитвинцев, Юрий Максимов, Виталий Косовский, Сергей Скаченко, Александр Мелащенко, Андрей Воробей, Сергей Федоров, Алексей Белик, Сергей Кравченко, Артем Милевский, анатолий тимощук, Евгений Селин, Николай Морозюк, Евгений Хачериди, Денис Гармаш, Сергей Сидорчук, Евгений Шахов, Артем Беседин, Александр Караваев, Александр Тимчик, Георгий Судаков, Владислав Ванат, Иван Калюжный, Алексей Гуцуляк
В Яремчука взагалі друга молодість,  дихання  просто красава 
