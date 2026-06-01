Трубин сыграл 8-й матч за сборную Украины без пропущенных мячей

Анатолий Трубин сыграл свой 8-й матч без пропущенных мячей в составе сборной Украины.

Произошло это в победном выездном товарищеском поединке против сборной Польши (2:0).

В истории украинской сборной Трубин занимает третье место по количеству «сухих» матчей, уступая только Андрею Пятову (47) и Александру Шовковскому (46).

Рекордсмены сборной Украины среди вратарей по количеству матчей без пропущенных мячей

47 – Андрей Пятов

46 – Александр Шовковский

8 – Анатолий Трубин

6 – Андрей Лунин

Напомним, в матчах против которых сборных Трубин сохранил свои ворота в неприкосновенности.

«Сухие» матчи Анатолия Трубина за сборную Украины (8)