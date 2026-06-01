Трубин сыграл 8-й матч за сборную Украины без пропущенных мячей
Вспомним, в матчах против каких сборных Трубин сохранил свои ворота в неприкосновенности
Анатолий Трубин сыграл свой 8-й матч без пропущенных мячей в составе сборной Украины.
Произошло это в победном выездном товарищеском поединке против сборной Польши (2:0).
В истории украинской сборной Трубин занимает третье место по количеству «сухих» матчей, уступая только Андрею Пятову (47) и Александру Шовковскому (46).
Рекордсмены сборной Украины среди вратарей по количеству матчей без пропущенных мячей
- 47 – Андрей Пятов
- 46 – Александр Шовковский
- 8 – Анатолий Трубин
- 6 – Андрей Лунин
Напомним, в матчах против которых сборных Трубин сохранил свои ворота в неприкосновенности.
«Сухие» матчи Анатолия Трубина за сборную Украины (8)
- 2026: Польша
- 2025: Исландия
- 2024: Грузия
- 2024: Бельгия
- 2024: Германия
- 2023: Италия
- 2023: Северная Македония
- 2023: Мальта
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Тоттенхэм» хочет подписать украинца
«Сине-желтые» одержали дебютную победу под руководством Мальдеры