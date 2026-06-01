  4. Трубин сыграл 8-й матч за сборную Украины без пропущенных мячей
01 июня 2026, 10:41 | Обновлено 01 июня 2026, 11:19
Трубин сыграл 8-й матч за сборную Украины без пропущенных мячей

Вспомним, в матчах против каких сборных Трубин сохранил свои ворота в неприкосновенности

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Анатолий Трубин сыграл свой 8-й матч без пропущенных мячей в составе сборной Украины.

Произошло это в победном выездном товарищеском поединке против сборной Польши (2:0).

В истории украинской сборной Трубин занимает третье место по количеству «сухих» матчей, уступая только Андрею Пятову (47) и Александру Шовковскому (46).

Рекордсмены сборной Украины среди вратарей по количеству матчей без пропущенных мячей

  • 47 – Андрей Пятов
  • 46 – Александр Шовковский
  • 8 – Анатолий Трубин
  • 6 – Андрей Лунин

Напомним, в матчах против которых сборных Трубин сохранил свои ворота в неприкосновенности.

«Сухие» матчи Анатолия Трубина за сборную Украины (8)

  • 2026: Польша
  • 2025: Исландия
  • 2024: Грузия
  • 2024: Бельгия
  • 2024: Германия
  • 2023: Италия
  • 2023: Северная Македония
  • 2023: Мальта
