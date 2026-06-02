  Зозуля привезет одному из лидеров УПЛ бывшего игрока Реала и Барсы
02 июня 2026, 08:22
Зозуля привезет одному из лидеров УПЛ бывшего игрока Реала и Барсы

Роман помогает оформить подписание контракта с Вальяром

Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Вальяр

Житомирское «Полесье» активно работает над усилением ключевой позиции в центре поля и может в скором времени объявить о подписании контракта с полузащитником испанского «Альбасете» Хави Вальяром.

Вильяр – воспитанник академий «Барселоны» и «Реала», универсальный игрок, который может действовать как центральный защитник, опорник или центральный полузащитник.

По информации источника, важную роль в трансфере сыграл бывший игрок сборной Украины Роман Зозуля, который сейчас работает агентом и специализируется на испанском рынке. Благодаря его участию клубу удалось согласовать все детали сделки и приблизить трансфер к завершению.

Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
