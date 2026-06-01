Саленко назвал лучшего игрока сборной Украины после победы над Польшей

В воскресенье, 31 мая, состоялся товарищеский матч, в котором встретились сборные Польши и Украины. Подопечные Андреа Мальдеры одолели соперника со счетом 2:0.

Бывший футболист «сине-желтых» Олег Саленко прокомментировал результат противостояния и назвал лучшего игрока в составе украинской сборной:

– Кто для вас стал лучшим футболистом сборной Украины?

– Наверное, Яремчук. Видно, что он еще хочет поиграть на высоком уровне. Роман старался, растягивал оборону соперника, все время двигал мяч вперед, но самое главное для нападающего забить, и он это сделал.

– Однако и сама команда пыталась как можно быстрее переходить центр поля. Не было большого количества пасов назад и катание мяча в центре поля.

– На трибунах было много болельщиков, в том числе и украинских, поэтому играть как-нибудь никто не имел права. Украинцы не дали в полной мере развернуться оппоненту, так что победа стала заслуженной, – уверен Саленко.