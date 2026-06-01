Зачистил сетку. Меншик выбил Рублева на пути в четвертьфинал Ролан Гаррос

Чешский теннисист Якуб Меншик (АТР 27) пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2026.

В четвертом раунде мейджора чех в пяти сетах переиграл «нейтрала» Андрея Рублева (АТР 13) за 3 часа и 48 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/8 финала

Якуб Меншик (Чехия) [26] – Андрей Рублев [11] – 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 2:6, 6:3

Это было третье очное противостояние соперников. Счет 3:0 в пользу Якуба.

Меншик выбил последнего россиянина из сетки мужского одиночного разряда. Помимо Рублева, Якуб в Париже также разобрался с Титуаном Дроге, Мариано Навоне и Алексом де Минауром.

Меншик впервые в карьере сыграет в четвертьфинале Grand Slam. Меншик стал самым молодым чехом после Ивана Лендла в 1980 году, которому удалось дойти до 1/4 финала мейджора.

Следующим соперником Якуба будет либо Каспер Рууд, либо Жоау Фонсека.