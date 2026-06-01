Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Зачистил сетку. Меншик выбил Рублева на пути в четвертьфинал Ролан Гаррос
01 июня 2026, 00:29 |
Якуб в пяти сетах дожал нейтрала и впервые сыграет в 1/4 финала турнира Grand Slam

Getty Images/Global Images Ukraine. Якуб Меншик

Чешский теннисист Якуб Меншик (АТР 27) пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2026.

В четвертом раунде мейджора чех в пяти сетах переиграл «нейтрала» Андрея Рублева (АТР 13) за 3 часа и 48 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/8 финала

Якуб Меншик (Чехия) [26] – Андрей Рублев [11] – 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 2:6, 6:3

Это было третье очное противостояние соперников. Счет 3:0 в пользу Якуба.

Меншик выбил последнего россиянина из сетки мужского одиночного разряда. Помимо Рублева, Якуб в Париже также разобрался с Титуаном Дроге, Мариано Навоне и Алексом де Минауром.

Меншик впервые в карьере сыграет в четвертьфинале Grand Slam. Меншик стал самым молодым чехом после Ивана Лендла в 1980 году, которому удалось дойти до 1/4 финала мейджора.

Следующим соперником Якуба будет либо Каспер Рууд, либо Жоау Фонсека.

Ще б жіночу сітку хлоркою від того безпрапорного сміття вичистити 
На жаль, ще багато погані є, і німець, який матюкається по кацапськи.
Кацап додому
Яша красень! Яша кремень! 
На мажорной ноте подитожил эту неделю и весну
Але якщо про хороше, то чоловічий теніс поки в обнадійливо хороших руках. Після не до кінця вдалого першого некстгену (Рууд, Циципас , москалі, Тім), некстген 2.0 виглядає все ж характерніше , навіть з урахуванням, що їм все ще не вистачає досвіду, за Ходаром , Меньшиком, Фонсекою спостерігати цікавіше , про Алькараса з Сіннером я взагалі промовчу.
