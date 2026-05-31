Ярмоленко вышел на третье место по стажу выступления за сборную Украины
Карьера хавбека «Динамо» в национальной дружине длится 16 лет 268 дней
После матча с Польшей (2:0) стаж выступления Андрея Ярмоленко за сборную Украины возрос до 16 лет 268 дней. Тем самым, обойдя Анатолия Тимощука, он вышел на третье место в списке игроков, имеющих наиболее продолжительную карьеру в национальной дружине, уступая только Александру Шовковскому и Андрею Шевченко.
За главную команду страны Ярмоленко дебютировал 5 августа 2007 года в товарищеском поединке с Узбекистаном (2:1) и провел за сборную в общей сложности 126 матчей.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные карьеры игроков в сборной Украины
|
Карьера
|
Игрок
|
Первый матч
|
Последний матч
|
17 лет 108 дней
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
13.11.1994
|
29.02.2012
|
17 лет 86 дней
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
25.03.1995
|
19.06.2012
|
16 лет 268 дней
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
05.09.2009
|
31.03.2026
|
16 лет 56 дней
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
26.04.2000
|
21.06.2016
|
15 лет 15 дней
|
Руслан РОТАНЬ
|
12.02.2003
|
27.03.2018
|
14 лет 293 дня
|
Андрей ПЯТОВ
|
22.08.2007
|
11.06.2022
|
14 лет 71 день
|
Сергей РЕБРОВ
|
27.06.1992
|
06.09.2006
|
13 лет 332 дня
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
17.11.2010
|
14.10.2024
|
13 лет 72 дня
|
Андрей ГУСИН
|
26.06.1993
|
06.09.2006
|
13 лет 47 дней
|
Вячеслав ШЕВЧУК
|
30.04.2003
|
16.06.2016
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «Шахтера» вспомнил о гибели Брагина
Смотрите видеообзор финального матча Лиги чемпионов 2025/26