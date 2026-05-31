Ярмоленко вышел на третье место по стажу выступления за сборную Украины

После матча с Польшей (2:0) стаж выступления Андрея Ярмоленко за сборную Украины возрос до 16 лет 268 дней. Тем самым, обойдя Анатолия Тимощука, он вышел на третье место в списке игроков, имеющих наиболее продолжительную карьеру в национальной дружине, уступая только Александру Шовковскому и Андрею Шевченко.

За главную команду страны Ярмоленко дебютировал 5 августа 2007 года в товарищеском поединке с Узбекистаном (2:1) и провел за сборную в общей сложности 126 матчей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные карьеры игроков в сборной Украины