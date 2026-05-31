Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмоленко вышел на третье место по стажу выступления за сборную Украины
Сборная УКРАИНЫ
31 мая 2026, 22:22 | Обновлено 31 мая 2026, 22:29
669
1

Ярмоленко вышел на третье место по стажу выступления за сборную Украины

Карьера хавбека «Динамо» в национальной дружине длится 16 лет 268 дней

31 мая 2026, 22:22 | Обновлено 31 мая 2026, 22:29
669
1 Comments
Ярмоленко вышел на третье место по стажу выступления за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

После матча с Польшей (2:0) стаж выступления Андрея Ярмоленко за сборную Украины возрос до 16 лет 268 дней. Тем самым, обойдя Анатолия Тимощука, он вышел на третье место в списке игроков, имеющих наиболее продолжительную карьеру в национальной дружине, уступая только Александру Шовковскому и Андрею Шевченко.

За главную команду страны Ярмоленко дебютировал 5 августа 2007 года в товарищеском поединке с Узбекистаном (2:1) и провел за сборную в общей сложности 126 матчей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные карьеры игроков в сборной Украины

Карьера

Игрок

Первый матч

Последний матч

17 лет 108 дней

Александр ШОВКОВСКИЙ

13.11.1994

29.02.2012

17 лет 86 дней

Андрей ШЕВЧЕНКО

25.03.1995

19.06.2012

16 лет 268 дней

Андрей ЯРМОЛЕНКО

05.09.2009

31.03.2026

16 лет 56 дней

Анатолий ТИМОЩУК

26.04.2000

21.06.2016

15 лет 15 дней

Руслан РОТАНЬ

12.02.2003

27.03.2018

14 лет 293 дня

Андрей ПЯТОВ

22.08.2007

11.06.2022

14 лет 71 день

Сергей РЕБРОВ

27.06.1992

06.09.2006

13 лет 332 дня

Тарас СТЕПАНЕНКО

17.11.2010

14.10.2024

13 лет 72 дня

Андрей ГУСИН

26.06.1993

06.09.2006

13 лет 47 дней

Вячеслав ШЕВЧУК

30.04.2003

16.06.2016
По теме:
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
ЛЕВАНДОВСКИ: «Украинцы реализовали больше моментов, чем у них было»
Мальдера отметил дебют у руля сборной Украины победой
цифры и факты Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу Мнение эксперта
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ринат Ахметов был в пяти секундах от смерти
Футбол | 31 мая 2026, 20:02 12
Ринат Ахметов был в пяти секундах от смерти
Ринат Ахметов был в пяти секундах от смерти

Президент «Шахтера» вспомнил о гибели Брагина

ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
Футбол | 30 мая 2026, 23:01 0
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Лиги чемпионов 2025/26

Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Футбол | 31.05.2026, 08:45
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
Хоккей | 30.05.2026, 23:41
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
Ярмоленко возглавил список возрастных бомбардиров сборной Украины
Футбол | 31.05.2026, 22:13
Ярмоленко возглавил список возрастных бомбардиров сборной Украины
Ярмоленко возглавил список возрастных бомбардиров сборной Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А що це орк робить у цьому списку? Він позбавлений всіх регалій і його статистику стерто. Його не було в нашій історії. Навіщо це постити, я взагалі про те, що його тут згадують.
Ответить
+1
Популярные новости
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
30.05.2026, 10:20 7
Бокс
Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!
Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!
31.05.2026, 13:50 119
Теннис
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
31.05.2026, 07:32 2
Футбол
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
31.05.2026, 08:23 10
Футбол
ВИДЕО. В Динамо прибыл нападающий сборной Украины и выступил с обращением
ВИДЕО. В Динамо прибыл нападающий сборной Украины и выступил с обращением
30.05.2026, 02:32
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
30.05.2026, 00:07 19
Хоккей
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
30.05.2026, 04:52 3
Бокс
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
30.05.2026, 19:41 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем