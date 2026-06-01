Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Польше обвинили украинца в громком поражении их сборной
01 июня 2026
В Польше обвинили украинца в громком поражении их сборной

Трубин провел феноменальный матч

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Польское издание Onet назвало главного героя товарищеского матча между сборными Украины и Польши, который завершился победой команды Андреа Мальдеры со счетом 2:0.

Журналисты особо отметили игру вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. Голкипер совершил несколько важных сейвов и неоднократно спасал свою команду после опасных моментов у ворот.

По мнению польских обозревателей, именно уверенные действия Трубина стали одним из ключевых факторов победы «сине-желтых». Вратарь не позволил хозяевам реализовать свои моменты и сохранил ворота Украины «сухими» в дебютном матче Андреа Мальдеры во главе национальной команды.

Дмитрий Олийченко Источник: onet.pl
Які там числі моменти? Дійсно два сейви суперскі. А все інше повинен був забирати і забрав. В поляків воротар теж потягнув от Бондаря. Так що причини поразки в собі шукати треба. Хоч це, мабуть, не поляки знайшли, а Олійченко, скоріш за все))
