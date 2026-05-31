Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман ЯРЕМЧУК: «Мы выиграли матч у сборной Польши по видео»
Товарищеские матчи
31 мая 2026, 22:03 |
946
0

Роман ЯРЕМЧУК: «Мы выиграли матч у сборной Польши по видео»

Форвард сборной Украины прокомментировал победу над Польшей в товарищеском матче

31 мая 2026, 22:03 |
946
0
Роман ЯРЕМЧУК: «Мы выиграли матч у сборной Польши по видео»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Украины и автор первого гола в ворота команды Польши Роман Яремчук прокомментировал победу сине-желтых (2:0):

– Роман, с победой. Важный старт и важно именно так было дебютировать с ним во главе...

– Да, конечно, принцовый матч для нас, это во-первых. Во-вторых, для нового тренерского штаба важно, чтобы все вместе почувствовать вкус побед, важно было показать хороший и качественный футбол и выиграть этот матч.

– У вас очень хорошо форма на исходе сезона. После мартовской паузы на матче сборной вы забили четыре гола в шести матчах за Лион, отличившихся сейчас за национальную команду. Как вы сами опишите свою форму прямо сейчас?

– Да, действительно, я нахожусь в хорошей форме. Спасибо Лиону, спасибо Паулу Фонсеци, что он мне поверил, что я вышел на хороший уровень. Поэтому приношу пользу и клубу, и сборной.

– Андреа Мальдера говорил, что просил вас, чтобы вы растягивали соперника, чтобы вы активно двигались. Вы это и так умеете делать это очень хорошо. Как вам кажется – вам это удалось сегодня?

– Во-первых, мы выиграли этот матч по видео. Мы почти не тренировались. У нас были достаточно длинные теоретические задачи, меньше тренировок. Мы провели только две тренировки, рисунок игры полностью изменился. Я попытался выполнять то, что от меня требовал главный тренер на установке. Я забил, и команда победила – поэтому это позитив.

– Я так понимаю, у вас было пару дней очень интенсивной именно мозговой работы, а не физической в плане тренировок?

– Да, потому что мы собрались за два дня до матча, и уже не было смысла нагружать команду, потому что можно было перегнуть, и команда была бы уставшей.

Нам сделали больший акцент на видеоанализ Польши и на том, что хочет видеть главный тренер, как мы хотим строить свою игру. Можно сказать, мы построили свой матч сегодня через видеоанализ. Не было больших тренировок на футбольном поле.

Видеообзор матча Польша – Украина (0:2)

По теме:
Экс-игрок сборной Украины назвал лучшего игрока матча с поляками
Ярмоленко возглавил список возрастных бомбардиров сборной Украины
Ярмоленко вошел в тройку самых возрастных полевых игроков сборной Украины
Роман Яремчук сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Польша - Украина товарищеские матчи
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Футбол | 31 мая 2026, 08:23 10
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины

Романчук может пополнить состав киевского гранда

ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
Футбол | 30 мая 2026, 23:01 0
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Лиги чемпионов 2025/26

ВИДЕО. Мальдера не прогадал! Ярмоленко забил за сборную Украины
Футбол | 31.05.2026, 19:25
ВИДЕО. Мальдера не прогадал! Ярмоленко забил за сборную Украины
ВИДЕО. Мальдера не прогадал! Ярмоленко забил за сборную Украины
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Бокс | 30.05.2026, 23:20
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Польша – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 31.05.2026, 12:01
Польша – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Польша – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
30.05.2026, 19:59 8
Хоккей
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
30.05.2026, 19:41 8
Футбол
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
30.05.2026, 06:58 2
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
30.05.2026, 00:07 19
Хоккей
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
31.05.2026, 07:32 2
Футбол
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
29.05.2026, 23:12 1
Футбол
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой
30.05.2026, 08:57 1
Бокс
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
29.05.2026, 23:09 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем