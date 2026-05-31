Роман ЯРЕМЧУК: «Мы выиграли матч у сборной Польши по видео»

Форвард сборной Украины и автор первого гола в ворота команды Польши Роман Яремчук прокомментировал победу сине-желтых (2:0):

– Роман, с победой. Важный старт и важно именно так было дебютировать с ним во главе...

– Да, конечно, принцовый матч для нас, это во-первых. Во-вторых, для нового тренерского штаба важно, чтобы все вместе почувствовать вкус побед, важно было показать хороший и качественный футбол и выиграть этот матч.

– У вас очень хорошо форма на исходе сезона. После мартовской паузы на матче сборной вы забили четыре гола в шести матчах за Лион, отличившихся сейчас за национальную команду. Как вы сами опишите свою форму прямо сейчас?

– Да, действительно, я нахожусь в хорошей форме. Спасибо Лиону, спасибо Паулу Фонсеци, что он мне поверил, что я вышел на хороший уровень. Поэтому приношу пользу и клубу, и сборной.

– Андреа Мальдера говорил, что просил вас, чтобы вы растягивали соперника, чтобы вы активно двигались. Вы это и так умеете делать это очень хорошо. Как вам кажется – вам это удалось сегодня?

– Во-первых, мы выиграли этот матч по видео. Мы почти не тренировались. У нас были достаточно длинные теоретические задачи, меньше тренировок. Мы провели только две тренировки, рисунок игры полностью изменился. Я попытался выполнять то, что от меня требовал главный тренер на установке. Я забил, и команда победила – поэтому это позитив.

– Я так понимаю, у вас было пару дней очень интенсивной именно мозговой работы, а не физической в плане тренировок?

– Да, потому что мы собрались за два дня до матча, и уже не было смысла нагружать команду, потому что можно было перегнуть, и команда была бы уставшей.

Нам сделали больший акцент на видеоанализ Польши и на том, что хочет видеть главный тренер, как мы хотим строить свою игру. Можно сказать, мы построили свой матч сегодня через видеоанализ. Не было больших тренировок на футбольном поле.

