ОЧЕРЕТЬКО: Мои слова перековеркали, будто Ребров что-то не так давал играть

Хавбек сборной Украины Олег Очеретько провел флеш-интервью после победы над Польшей (3:0) в товарищеском матче:

– Ваши впечатления в целом – о матче и дебюте Андреа Мальдера во главе сборной Украины?

– Впечатления отличные – мы начали играть в футбол, контролировать мяч. Он сказал, чтобы мы не боялись ошибаться и играли с тем стилем, который мы хотим видеть на футбольном поле. Полагаю, что некоторые детали нам очень хорошо удавались, некоторые еще нужно наработать.

– Очень интересные слова «Наконец-то начали играть в футбол». Я так понимаю, требования, которые сейчас, нравятся больше, чем были до этого?

– Это сборная. Вы мои слова сейчас перековеркали так, будто Сергей Ребров что-то не так давал играть. Все удавалось, просто увереннее начали играть.

– Очень интересно по поводу того, как активно вступала в прессинг сборная Украины. Это было ситуативно или это было требование главного тренера? При потере мяча сразу вступали в отбор и прессинг.

– Мы работали над этим, что нам нужно, если играть с мячом, быстро его отбирать.

