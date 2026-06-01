Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Польше назвали виновников поражения национальной сборной от Украины
Сборная УКРАИНЫ
01 июня 2026, 19:28 |
483
0

В Польше назвали виновников поражения национальной сборной от Украины

Украинская команда обыграла соперника со счётом 2:0

01 июня 2026, 19:28 |
483
0
В Польше назвали виновников поражения национальной сборной от Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Польша - Украина

Сборная Украины уверенно обыграла Польшу со счётом 2:0 в товарищеском матче во Вроцлаве. После игры польские журналисты давали резкие оценки выступлению своих футболистов.

Издание Meczyki определило главных виновников неудачи национальной команды, выставив низкие оценки сразу шестерым игрокам. Больше всего критики получили защитник Пшемыслав Вишневски, полузащитники Пётр Зелински и Никола Залевски, а также нападающий Оскар Петушевски.

Журналисты считают, что именно ошибки Вишневского и Залевского привели к голам украинской сборной. Зелинскому вменили отсутствие лидерских качеств и недостаточную самоотдачу, а Петушевскому – нереализованный голевой момент и слабую игру в атаке.

Также под критику попали Бартош Капустка и Кароль Свидерски. Последний не воспользовался прекрасной возможностью забить во втором тайме, когда его удар парировал Анатолий Трубин.

Напомним, победу сборной Украины принесли голы Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко.

По теме:
Олег ДУЛУБ: «Пока у Мальдеры «конфетно-букетный» период»
«Болит локоть». Защитник сборной пожаловался на жесткую игру Левандовски
Анатолий ТРУБИН: «Заехали на заправку – цены в гривнах. Такая радость»
Никола Залевски Оскар Петушевски Кароль Свидерски товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Польша - Украина
Дмитрий Олийченко Источник: Meczyki
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МИЧЕЛ про уход из Жироны: «Не хочу прощаться. Ми написали историю»
Футбол | 01 июня 2026, 17:29 0
МИЧЕЛ про уход из Жироны: «Не хочу прощаться. Ми написали историю»
МИЧЕЛ про уход из Жироны: «Не хочу прощаться. Ми написали историю»

Тренер покинул команду после вылета из Ла Лиги

Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Бокс | 01 июня 2026, 05:39 4
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен

Британец считает, что украинец одержит победу нокаутом

В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
Бокс | 01.06.2026, 08:25
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Футбол | 31.05.2026, 20:29
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Громкий трансфер Карпат. Во Львов приедет экс-динамовец, игравший в Англии
Футбол | 01.06.2026, 12:07
Громкий трансфер Карпат. Во Львов приедет экс-динамовец, игравший в Англии
Громкий трансфер Карпат. Во Львов приедет экс-динамовец, игравший в Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
30.05.2026, 19:59 8
Хоккей
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
31.05.2026, 08:23 13
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
31.05.2026, 06:23 1
Футбол
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
01.06.2026, 03:02 1
Футбол
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
31.05.2026, 07:59 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем