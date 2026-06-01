В Польше назвали виновников поражения национальной сборной от Украины

Сборная Украины уверенно обыграла Польшу со счётом 2:0 в товарищеском матче во Вроцлаве. После игры польские журналисты давали резкие оценки выступлению своих футболистов.

Издание Meczyki определило главных виновников неудачи национальной команды, выставив низкие оценки сразу шестерым игрокам. Больше всего критики получили защитник Пшемыслав Вишневски, полузащитники Пётр Зелински и Никола Залевски, а также нападающий Оскар Петушевски.

Журналисты считают, что именно ошибки Вишневского и Залевского привели к голам украинской сборной. Зелинскому вменили отсутствие лидерских качеств и недостаточную самоотдачу, а Петушевскому – нереализованный голевой момент и слабую игру в атаке.

Также под критику попали Бартош Капустка и Кароль Свидерски. Последний не воспользовался прекрасной возможностью забить во втором тайме, когда его удар парировал Анатолий Трубин.

Напомним, победу сборной Украины принесли голы Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко.