В Польше сделали заявление о слабой сборной Украины и Ярмоленко
Поражение от команды Андреа Мальдеры огорчило местных журналистов, экспертов и фанатов
В воскресенье, 31 мая, состоялся товарищеский матч, в котором встретились сборные Польши и Украины. Подопечные Андреа Мальдеры одолели соперника со счетом 2:0.
Известный польский журналист Петр Слонка остался крайне недовольным результатом игры, в которой результативными ударами отметились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук:
«Это просто невероятно. Мы пропускаем гол от такой слабой Украины, а вдобавок не можем ничего забить.
50-летний Ярмоленко играет бенефис, есть несколько дебютантов, двое других, возможно, больше не сыграют за сборную, а мы не можем этим воспользоваться.
Мы должны спокойно вести в счете до конца первого тайма, а мы проигрываем... Ярмоленко в своем, вероятно, последнем матче за сборную забивает гол...
Катастрофа! Как мы можем проигрывать такой слабой, экспериментальной Украине?» – разочарован журналист.
Jarmolenko w swoim najprawdopodobniej ostatnim meczu w kadrze strzela gola…— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) May 31, 2026
KATASTROFA
Jak my możemy przegrywać z tak słabą, eksperymentalną Ukrainą? https://t.co/vpReUwT8HI
і то, цей журналізда більше нагадав рос або укр пропагандошей, ну типу анусів з ісляндії чи салавйова
а загалом гра була рівнА, грали два...колективи які недавно з тріском пролетіли шведам повз ЧС, і то поляки більш конкурентно зіграли бо в них був тренер, а в нас жалюгідне мале непорозуміння якесь біля бровки ходило з важним видом
просто вчора нашим більше повезло, ніж пшекам, так буває у футболі, але загалом від Мальдери і його збУ поки позитивні враження