В Польше сделали заявление о слабой сборной Украины и Ярмоленко

В воскресенье, 31 мая, состоялся товарищеский матч, в котором встретились сборные Польши и Украины. Подопечные Андреа Мальдеры одолели соперника со счетом 2:0.

Известный польский журналист Петр Слонка остался крайне недовольным результатом игры, в которой результативными ударами отметились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук:

«Это просто невероятно. Мы пропускаем гол от такой слабой Украины, а вдобавок не можем ничего забить.

50-летний Ярмоленко играет бенефис, есть несколько дебютантов, двое других, возможно, больше не сыграют за сборную, а мы не можем этим воспользоваться.

Мы должны спокойно вести в счете до конца первого тайма, а мы проигрываем... Ярмоленко в своем, вероятно, последнем матче за сборную забивает гол...

Катастрофа! Как мы можем проигрывать такой слабой, экспериментальной Украине?» – разочарован журналист.