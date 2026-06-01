В Польше сделали заявление о слабой сборной Украины и Ярмоленко

В воскресенье, 31 мая, состоялся товарищеский матч, в котором встретились сборные Польши и Украины. Подопечные Андреа Мальдеры одолели соперника со счетом 2:0.

Известный польский журналист Петр Слонка остался крайне недовольным результатом игры, в которой результативными ударами отметились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук:

«Это просто невероятно. Мы пропускаем гол от такой слабой Украины, а вдобавок не можем ничего забить.

50-летний Ярмоленко играет бенефис, есть несколько дебютантов, двое других, возможно, больше не сыграют за сборную, а мы не можем этим воспользоваться.

Мы должны спокойно вести в счете до конца первого тайма, а мы проигрываем... Ярмоленко в своем, вероятно, последнем матче за сборную забивает гол...

Катастрофа! Как мы можем проигрывать такой слабой, экспериментальной Украине?» – разочарован журналист.

Николай Тытюк Источник: Петр Слонка
Та прям матч вєка..
у кожній польщі має бути свій олійченко))
і то, цей журналізда більше нагадав рос або укр пропагандошей, ну типу анусів з ісляндії чи салавйова
а загалом гра була рівнА, грали два...колективи які недавно з тріском пролетіли шведам повз ЧС, і то поляки більш конкурентно зіграли бо в них був тренер, а в нас жалюгідне мале непорозуміння якесь біля бровки ходило з важним видом
просто вчора нашим більше повезло, ніж пшекам, так буває у футболі, але загалом від Мальдери і його збУ поки позитивні враження
Такий же писака як тут Олійник видно настрочив той пост
