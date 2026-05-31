  4. Ярмоленко догнал Шевченко по количеству голов в ворота сборной Польши
31 мая 2026, 21:37
Ярмоленко догнал Шевченко по количеству голов в ворота сборной Польши

В активе сборной Украины теперь 12 забитых мячей против польской национальной команды

Андрей Ярмоленко настиг Андрея Шевченко по количеству забитых мячей в ворота сборной Польши.

Произошло это в товарищеском матче во Вроцлаве, где сборная Украины победила со счетом 2:0.

В активе игрока Динамо теперь 3 гола в ворота поляков. Напомним, что первые два из них были забиты в 2013 году в квалификации к чемпионату мира (один в Харькове и один в Варшаве).

Всего в активе сборной Украины 12 голов, забитых в ворота сборной Польши. Вспомним всех авторов забитых мячей.

Бомбардиры сборной Украины в матчах против сборной Польши

  • 3 – Андрей Ярмоленко
  • 3 – Андрей Шевченко
  • 1 – Роман Яремчук
  • 1 – Артем Довбик
  • 1 – Олег Гусев
  • 1 – Роман Зозуля
  • 1 – Евгений Селезнев
  • 1 – Сергей Кравченко
