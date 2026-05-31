Ярмоленко догнал Шевченко по количеству голов в ворота сборной Польши
В активе сборной Украины теперь 12 забитых мячей против польской национальной команды
Андрей Ярмоленко настиг Андрея Шевченко по количеству забитых мячей в ворота сборной Польши.
Произошло это в товарищеском матче во Вроцлаве, где сборная Украины победила со счетом 2:0.
В активе игрока Динамо теперь 3 гола в ворота поляков. Напомним, что первые два из них были забиты в 2013 году в квалификации к чемпионату мира (один в Харькове и один в Варшаве).
Всего в активе сборной Украины 12 голов, забитых в ворота сборной Польши. Вспомним всех авторов забитых мячей.
Бомбардиры сборной Украины в матчах против сборной Польши
- 3 – Андрей Ярмоленко
- 3 – Андрей Шевченко
- 1 – Роман Яремчук
- 1 – Артем Довбик
- 1 – Олег Гусев
- 1 – Роман Зозуля
- 1 – Евгений Селезнев
- 1 – Сергей Кравченко
