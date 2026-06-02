ЛНЗ рассматривает трансфер легионера перед стартом в Лиге конференций

Черкасский ЛНЗ, который стал серебряным призером Украинской Премьер-лиги и завоевал путевку в Лигу конференций, продолжает искать усиление на трансфером рынке.

По информации источника, украинский клуб вернулся к кандидатуре форварда чешского «Яблонца» Эбримы Сингате, за котором следил во время зимнего трансферного окна.

Чтобы подписать легионера, черкасскому клубу придется выиграть конкуренцию у некоторых чешских клубов и английского «Стокпорта». Ожидается, что сумма трансфера гамбийца составит около одного миллиона евро.

В нынешнем сезоне Эбрима провел 24 матчей в чемпионате Чехии, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Контракт форварда истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 700 тысяч евро.

В активе Сингате семь поединков за сборную Гамбии U-20 на чемпионате мира U-20 и молодежном Кубке африканских наций.