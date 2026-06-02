ЛНЗ рассматривает трансфер легионера перед стартом в Лиге конференций

Украина. Премьер лига
02 июня 2026, 11:57 |
Черкасский клуб заинтересован в услугах гамбийца Эбримы Сингате, который выступает в Чехии

Getty Images/Global Images Ukraine. Эбрима Сингате

Черкасский ЛНЗ, который стал серебряным призером Украинской Премьер-лиги и завоевал путевку в Лигу конференций, продолжает искать усиление на трансфером рынке.

По информации источника, украинский клуб вернулся к кандидатуре форварда чешского «Яблонца» Эбримы Сингате, за котором следил во время зимнего трансферного окна.

Чтобы подписать легионера, черкасскому клубу придется выиграть конкуренцию у некоторых чешских клубов и английского «Стокпорта». Ожидается, что сумма трансфера гамбийца составит около одного миллиона евро.

В нынешнем сезоне Эбрима провел 24 матчей в чемпионате Чехии, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Контракт форварда истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 700 тысяч евро.

В активе Сингате семь поединков за сборную Гамбии U-20 на чемпионате мира U-20 и молодежном Кубке африканских наций.

Николай Тытюк Источник: Telegram
