Свитолина vs Костюк. Определена первая половина пар 1/4 финала Ролан Гаррос
Помимо Элины и Марты, в нижней части сетки между собой сыграют Кырстя и Андреева
31 мая на Открытом чемпионате Франции 2026 состоялись матчи 1/8 финала в нижней части сетки женского одиночного разряда.
В четвертьфинал Ролан Гаррос пробились две украинские теннисистки – Элина Свитолина и Марта Костюк.
Свитолина переиграла Белинду Бенчич, а Костюк справилась с Игой Свентек. Элина и Марта проведут очное противостояние в 1/4 финала.
Сорана Кырстя, которая завершит карьеру по итогам 2026 года, выиграла у Ван Сию. Далее румынка встретится с Миррой Андреевой, которая одолела Жиль Тайхман.
Четвертьфинальные матчи в нижней части сетки состоятся во вторник, 2 июня.
1 числа в Париже пройдут поединки 1/8 финала в верхней части сетки: Арина Соболенко – Наоми Осака, Мэдисон Киз – Диана Шнайдер, Анастасия Потапова – Анна Калинская, Майя Хвалиньская – Диан Парри.
Ролан Гаррос 2026. 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Элина Свитолина [7] – Белинда Бенчич [11] – 4:6, 6:4, 6:0
Марта Костюк [15] – Ига Свентек [3] – 7:5, 6:1
Мирра Андреева [8] – Жиль Тайхман – 6:3, 6:2
Сорана Кырстя [18] – Ван Сию [Q] – 6:3, 7:6 (7:4)
Ролан Гаррос 2026. 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Элина Свитолина [7] – Марта Костюк [15]
Мирра Андреева [8] – Сорана Кырстя [18]
