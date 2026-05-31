Молодой талант дебютировал за сборную Украины в матче против Польши

19-летний вингер «Клуб де Фут Монреаль» Геннадий Синчук провел дебютный матч в составе сборной Украины.

Молодой футболист получил вызов в сборную от нового тренера Андреа Мальдеры и уже в первом матче сыграл свои первые минуты за национальную команду.

Итальянский тренер оставил Геннадия в запасе на товарищеский матч против Польши, однако выпустил Синчука на 75-й минуте.

Украинская команда вместе с Синчуком удержала положительный результат и одержала победу над соперником со счетом 2:0.