Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Молодой талант дебютировал за сборную Украины в матче против Польши
31 мая 2026, 21:06 | Обновлено 31 мая 2026, 21:07
Молодой талант дебютировал за сборную Украины в матче против Польши

Андреа Мальдера дал шанс юному Геннадию Синчуку

Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Синчук

19-летний вингер «Клуб де Фут Монреаль» Геннадий Синчук провел дебютный матч в составе сборной Украины.

Молодой футболист получил вызов в сборную от нового тренера Андреа Мальдеры и уже в первом матче сыграл свои первые минуты за национальную команду.

Итальянский тренер оставил Геннадия в запасе на товарищеский матч против Польши, однако выпустил Синчука на 75-й минуте.

Украинская команда вместе с Синчуком удержала положительный результат и одержала победу над соперником со счетом 2:0.

товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Польша - Украина Андреа Мальдера Геннадий Синчук Клуб де Фут Монреаль
Андрей Витренко Sport.ua
