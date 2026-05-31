Украинец попал в десятку лучших молодых форвардов мира
Артем Степанов – один из лучших нападающих по действиям в отборе
Форвард «Утрехта» Артем Степанов вошел в десятку лучших молодых форвардов в 50 лучших дивизионах мира.
18-летний украинец занял 10-е место по количеству действий в отборе и прессинге. 48,5 – таков показатель Степанова за матч.
Воспитанник «Волыни», «Шахтера» и «Байера» проведет и следующий сезон в клубе Эредивизи. За полгода в «Утрехте» он сыграл 15 матчей, забил пять голов и оформил ассист. Его стоимость на трансферном рынке оценивается в 5 млн евро.
