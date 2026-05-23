Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Украинcкому Холанду устроили овацию стоя в Нидерландах
23 мая 2026, 19:27 | Обновлено 23 мая 2026, 20:01
ФОТО. Украинcкому Холанду устроили овацию стоя в Нидерландах

Артем Степанов поразил болельщиков Утрехта

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

18-летний украинский нападающий «Утрехта» Артем Степанов поразил болельщиков голландской команды в стыковом матче за выход в Лигу конференций против «Херенвена» (3:2).

Украинец отыграл 65 минут матча и отличился одним забитым мячом. Когда Степанов уходил с поля, трибуны стадиона «Галгенвард» провожали его овациями. Фанаты команды аплодировали молодому игроку стоя.

Артем выступает за «Утрехт» на правах аренды. Его контракт принадлежит «Байеру». На счету украинца пять забитых мячей и одна голевая передача в 14 матчах за голландский клуб.

Український Холанд   
Уйобок Плигун просуває руснявий наратив, щодо українців як людей другого сорту. В принципі не дивно, адже підарас Плигун працює на русняцьку пропаганду
