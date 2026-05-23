ФОТО. Украинcкому Холанду устроили овацию стоя в Нидерландах

18-летний украинский нападающий «Утрехта» Артем Степанов поразил болельщиков голландской команды в стыковом матче за выход в Лигу конференций против «Херенвена» (3:2).

Украинец отыграл 65 минут матча и отличился одним забитым мячом. Когда Степанов уходил с поля, трибуны стадиона «Галгенвард» провожали его овациями. Фанаты команды аплодировали молодому игроку стоя.

Артем выступает за «Утрехт» на правах аренды. Его контракт принадлежит «Байеру». На счету украинца пять забитых мячей и одна голевая передача в 14 матчах за голландский клуб.